18 августа в Башкирии пройдет первый медовый фестиваль, где выберут лучшего пчеловода

Помимо определения лучшего пчеловода и меда на фестивале «Асҡын балы 2022» можно будет и купить мед, сообщили на сайте муниципалитета Аскинского района Башкирии.

Пока «Апимондия» ушла из России, а в столице Башкирии на год вперед перенесли «Апимир» в Аскинском районе Башкирии все спокойно. В четверг 18 августа в 11 часов утра в селе Аскино стартует первый фестиваль «Асҡын балы 2022», интересный как производителям меда, так и его любителям. Разумеется мед на фестивале можно будет и попробовать и купить, но помимо праздника для вкусовых рецепторов будет на мероприятии и праздник для души — концертная программа. Кроме того в программе обозначена фотовыставка, выставка-продажа таких товаров как травяные сборы, а также разнообразные мастер-классы. Обещают организаторы раздолье и для любителей выпечки, причем не простой, а медовой. Будут в рамках фестиваля пройдет и круглый стол для начинающих пчеловодов. Пчеловодам и пасечникам уже действующим предлагается принять участие в фестивале и «показать себя» на фестивале. Обратиться в отдел экономического развития и предпринимательства еще не поздно, в муниципалитете ждут всех желающих.

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