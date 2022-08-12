18 августа в Башкирии пройдет первый медовый фестиваль, где выберут лучшего пчеловода

18 августа в Башкирии пройдет первый медовый фестиваль, где выберут лучшего пчеловода
18 августа в Башкирии пройдет первый медовый фестиваль, где выберут лучшего пчеловода
Вчера, 08:37ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Помимо определения лучшего пчеловода и меда на фестивале «Асҡын балы 2022» можно будет и купить мед, сообщили на сайте муниципалитета Аскинского района Башкирии.

Пока «Апимондия» ушла из России, а в столице Башкирии на год вперед перенесли «Апимир» в Аскинском районе Башкирии все спокойно. В четверг 18 августа в 11 часов утра в селе Аскино стартует первый фестиваль «Асҡын балы 2022», интересный как производителям меда, так и его любителям.

Разумеется мед на фестивале можно будет и попробовать и купить, но помимо праздника для вкусовых рецепторов будет на мероприятии и праздник для души — концертная программа. Кроме того в программе обозначена фотовыставка, выставка-продажа таких товаров как травяные сборы, а также разнообразные мастер-классы. Обещают организаторы раздолье и для любителей выпечки, причем не простой, а медовой.

Будут в рамках фестиваля пройдет и круглый стол для начинающих пчеловодов. Пчеловодам и пасечникам уже действующим предлагается принять участие в фестивале и «показать себя» на фестивале. Обратиться в отдел экономического развития и предпринимательства еще не поздно, в муниципалитете ждут всех желающих.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы