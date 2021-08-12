В Уфе девочку-инвалида по решению суда обеспечат лекарством за 8 миллионов рублей

Кировский районный суд Уфы обязал Министерство здравоохранения Башкирии обеспечить девочку-инвалида дорогостоящим препаратом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
У ребёнка диагностировали редкое прогрессирующее орфанное заболевание. Для лечения болезни врачи прописали пациентке препарат стоимостью более 8 млн рублей, который должен был бесплатно предоставить Минздрав республики . Однако обращения семьи девочки в ведомство не дало результатов.
Прокуратура организовала проверку и направила иск в суд, потребовав от Минздрава обеспечить девочку необходимыми лекарством. Суд требования прокурора полностью удовлетворил, Верховный суд республики оставил решение в силе.
Напомним, в июле жительницы Башкирии обратились к Радию Хабирову, рассказав о проблемах с получением лекарства от эпилепсии для своих детей. Одна из мам сообщила, что не может получить лекарство по льготе уже с зимы. По её словам, в поликлинике утверждают, что препарата нет в наличии. Другая мама сообщила, что ей выдают только заменители лекарства, которые не помогают в лечении её ребёнка.