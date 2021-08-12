В Уфе девочку-инвалида по решению суда обеспечат лекарством за 8 миллионов рублей

Напомним, в июле жительницы Башкирии обратились к Радию Хабирову, рассказав о проблемах с получением лекарства от эпилепсии для своих детей. Одна из мам сообщила, что не может получить лекарство по льготе уже с зимы. По её словам, в поликлинике утверждают, что препарата нет в наличии. Другая мама сообщила, что ей выдают только заменители лекарства, которые не помогают в лечении её ребёнка.