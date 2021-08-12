В отдаленные места Хайбуллинского района проведут сотовую связь

На отсутствие связи неоднократно жаловались местные жители и добровольцы работающие на тушении лесных пожаров, которые действуют уже несколько дней на территории района. В том числе отсутствие связи, называлось ими среди причин осложняющих координацию действий по ликвидации пожаров. В дальнейшем устойчивая связь могла бы не только улучшить качество жизни сельчан, но и дала бы возможность более оперативно сообщать о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на местах.