В Башкирии в суд поступило 39 томов уголовного дела против педофила

Пресс-служба Кумертауского межрайонного 39 томов уголовного дела поступило в Кумертауский межрайоннный суд. Передал их туда Следственный комитет по Башкирии. Столь объемное дело заведено на неназванного гражданина, которого обвиняют в совершении развратных действий без применения насилия совершеннолетним в отношении двух или более лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста. также его обвиняют в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Следствие также полагает, что мужчина приобретал и распространял порнографические материалы с несовершеннолетними (до 14 лет).
Отмечается, что в отношении этого же фигуранта, тот же Кумертауский межрайонный суд уже выносил приговор и произошло это более года назад, в июле 2020 года. Тогда и был озвучен приговор за использование данным гражданином своего служебного положения, похищения боеприпасов, а также за ношение и хранения боеприпасов. Какое служебное положение занимал фигурант данных дел не сообщается, но доступ к боеприпасам имел.
Тогда, в июле 2020 мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Полтора года ему предстояло ограничивать его свободу, а именно установить ряд ограничений, которые предполагает ограничение свободы. Они подразумевают под собой необходимость дважды в месяц отмечаться в специализированном государственном органе, который и следит за тем как отбывает наказание гражданин, осужденный к ограничению свободы. Среди ограничений и запрет покидать место своего проживания с 23 часов до 6 часов утра. Также фигуранту был предусмотрен запрет на посещение учреждений образования, а также мест отдыха и досуга детей. Разумеется ограничения подразумевали под собой и запрет на выезд из населенного пункта, в котором фигурант намеревался проживать. Среди запретов было и посещение и участие в массовых мероприятиях. Переезжать куда-либо мужчине также было запрещено.
Однако 28 октября 2020 года Верховный суд Башкирии приговор суда изменен - с применением ст. 64 УК РФ по п. "а, г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ назначено 2 года лишения свободы, сообщает пресс-служба суда. В итоге гражданин был приговорен к 6 годам строгого режима, также сообщается, что приговор уже вступил в законную силу и произошло это 28 октября 2020 года.