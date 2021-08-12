В Башкирии в 2021 году уволилось почти на 500 врачей больше, чем поступило на работу

12 августа на «Здравчасе» с главой Башкирии Радием Хабировым обсуждали не только пандемию коронавируса и вакцинацию. Одной из тем для обсуждения стало состояние кадрового обеспечения медорганизаций региона.
По данным министра здравоохранения в первом полугодии 2021 года этот показатель составил 36,5 на 10 тысяч человек. по скорой медицинской помощи показатель составил 93,6 на 10 тысяч человек. Наилучшие показатели количества медиков относительно количества жителей района в Башкирии зафиксировали в зафиксировали в Дуванском, Краснокамском, Салаватском, Архангельском и Буздякском районах. Не хватает медиков в Хайбуллинском, Иглинском, Белокатайском, Давлекановском и Баймакском районах.
На совещании были озвучены и более конкретные цифры. Так, за период с января по июль 2021 года в муниципальных медицинских организациях был зафиксирован отрицательный баланс притока кадров. Речь идет именно о врачах, их уволилось на 458 человек больше, чем количество пришедших на работу. Были озвучены и основные причины увольнений врачей: собственное желание, выход на пенсию, переезд в другой город, район или регион, продолжение учёбы в ординатуре и состояние здоровья.
Однако Максим Забелин заявил, что уже в ближайшие месяцы, в августе-октябре, баланс будет восстановлен. Предполагается, что произойдет это за счет прихода в медицинские учреждения республики выпускников БГМУ и студентов медколледжей. Предполагается, что первичное звено здравоохранения пополнят около 500 человек. еще 400 выпускников ординатуры начнут работу, но уже специалистами.
Несмотря на оптимистические прогнозы министра по восстановлению кадрового баланса, Радий Хабиров все же предложил обсудить действующие в районах меры поддержки врачей и даже проработать возможность увеличения размера выплат по стимулирующим программам.
Напомним, не так давно в медиа-пространстве появлялись сообщения о массовом увольнении врачей-терапевтов из Иглинской ЦРБ, однако главврач больницы заявила, что это недостоверная информация. Также этим летом в Башкирии чрезвычайно остро стоит вопрос оптимизации и реорганизации больниц. По мнению экспертов такие изменения могут весьма негативно сказаться как работе медучреждений, так и на здоровье жителей региона.