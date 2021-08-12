В Башкирии прогнозируют похолодание ночью до +6 градусов

13 августа так же дождей не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, местами опустится до +6 градусов. Днём потеплеет до +27…+32 градусов, по северо-востоку только до +23 градусов. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.