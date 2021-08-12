В Башкирии ликвидирован один из крупных лесных пожаров в Хайбуллинском районе

Вследствие этого площадь лесных пожаров в Башкирии сократилась почти на 1,3 тысячи гектаров. Всего ликвидированы пожары на площади 2 тысячи гектаров.

За прошедшие сутки, по данным на 6 часов утра 12 августа, площадь лесных пожаров в южных районах Башкирии уменьшилась на 2 тысячи гектаров. В их числе ликвидирован и один из крупнейших очагов горения в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,3 тысяч гектар, сообщается в оперативной сводке МЧС по Башкирии. Помимо крупного пожара в Хайбуллинском районе были ликвидированы и пожары в Бурзянском районе (10 гектаров и 83 гектара), в Зилаирском районе – 438,4 гектара, в Зианчуринском районе – 60 и 87 гектаров. в Белорецком районе – 0,65 гектара, в Баймакском районе – 4,5 гектара, в Зилаирском районе – 6,4 гектара и в Дуванском районе – 8,6 гектаров. В башкирском Зауралье продолжают действовать 17 очагов природных пожаров на общей площади 2 198 гектаров. В Хайбуллинском районе огонь бушует в одном очаге, в Бурзянском районе действуют 13 очагов, также по одному очагу продолжают действовать в Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах. 14 очагов в Зауралье локализованы на общей площади 1 636 гектаров. Сообщается, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали пожар, обнаруженный 5 августа одном из лесничеств Хайбуллинского района. Его площадь превышала 1,3 тысячу гектаров. Также известно о полной ликвидации пожара в Зилаирском районе на площади 438 гектаров.

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