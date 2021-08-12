РЭО призвал ретейл перейти на моноупаковку

Российский экологический оператор (РЭО) обратился к ретейлерам с просьбой не использовать многокомпонентную упаковку для продуктов и предложил вместо нее переход на моноупаковку из вторичного сырья.

Как гласят проведенные исследования, более 20% овощей и фруктов на прилавках в магазинах России продаются в двух- и трехкомпонентной упаковке. Но уже на будущий год начнет действовать закон, в соответствии с которым производители сами будут нести ответственность за утилизацию упаковки, сообщает телеканал «360». Исследование проводилось в крупнейших сетевых магазинах, таких как «Перекресток», «Азбука вкуса», «Магнит», «Пятерочка», «Мираторг». Везде представители РЭО выявили товары в излишней упаковке. Так, у лимонов и яблок имелась картонная подложка и пленка неизвестного происхождения, альтернативой может служить пульперкартон из вторсырья, пояснили в РЭО. У огурцов и мяса — подложка из вспененного полистирола, который не подлежит переработке из-за остатков еды, также он представляет опасность для здоровья при нагревании. «Мы осознаем, что есть продукты, которые из логистических соображений не могут быть упакованы другим способом, чтобы не утратить качество при перевозке и хранении. Но то, что мы наблюдаем, вызывает недоумение. В сущности, это упаковка в упаковке. Альтернативой должна выступить моноупаковка с использованием вторичных ресурсов, и она является более выгодной — ставка экосбора по ней будет более низкой. Мы просим торговые точки, хотя они и не являются производителями в этом случае, тоже обратить внимание на экологичность и упаковывать овощи, фрукты и другую продукцию в однокомпонентную перерабатываемую упаковку», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Если отказаться от излишней упаковки, объемы трудноперерабатываемой упаковки сократятся до 10%, отметили в ППК "РЭО". Российский экологический оператор обратился не только к ретейлерам, но и к простым гражданам. РЭО начинает челлендж, в рамках которого потребуется сделать фото в магазине продукта в излишней упаковке, опубликовать в соцсетях, поставить хештег #распакуй и отметить аккаунт РЭО.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter