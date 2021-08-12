Проверки лагерей, борьба с пожарами и антибиотики в кумысе. Итоги дня в Башкирии

Радий Хабиров встретился с региональными представителями операторов сотовой связи и министром цифрового развития, по итогам которой в 2022 в Хайбуллинском районе площадь покрытия сотовой связи может составить более 92%. Известно, что обеспечение связью всего района планируется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства, реализация которого в республике начинается в 2022 году.