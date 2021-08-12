Правительство выделило 46 миллиардов рублей на выплаты медикам, борющимся с ковидом

Правительство направит еще 46,3 млрд руб. на социальные выплаты медработникам, которые помогают больным коронавирусом. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, выплаты поступят до ноября. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства.