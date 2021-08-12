Правительство выделило 46 миллиардов рублей на выплаты медикам, борющимся с ковидом

Правительство направит еще 46,3 млрд руб. на социальные выплаты медработникам, которые помогают больным коронавирусом. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, выплаты поступят до ноября. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства.
По состоянию на конец июня сумма выплат, направленная медработникам в связи с распространением коронавируса, превысила 350 млрд руб., деньги получили почти 1,2 млн человек. При этом президент РФ Владимир Путин обещал, что выплаты будут продолжаться.
В июле правительство Санкт-Петербурга подготовило проект постановления, меняющего правила получения выплат медиками, заразившимися коронавирусом на службе. По нему получить компенсацию сотрудники здравоохранения смогут, если были заблаговременно привиты одной из зарегистрированных в стране вакцин.