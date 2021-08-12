Подписка СберПрайм - это бесплатная доставка продуктов на дом, кино и скидка в такси

Для этого достаточно подключить СберПрайм — подписку, позволяющую использовать на льготных условиях сервисы и продукты экосистемы Сбера, а также получать индивидуальные скидки и бонусы.

В Уфе с подпиской СберПрайм можно оформить бесплатную доставку продуктов из магазинов торговых сетей «Метро», «Ашан» и «Лента», «Окей», «Магнит», «Икея», «Улыбка Радуги» с помощью сервиса «СберМаркет». Также подписка дает доступ к 55 000 фильмам и сериалам в сервисе «Окко» и скидку 15% на покупку новинок киноиндустрии. Кроме того, можно получить скидку 10% на поездки в такси «Ситимобил», скидку 15% на 1-й заказ и 7% на следующие заказы в «Самокат» и другие возможности. Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка: С подпиской СберПрайм покупки стали еще выгоднее. Самые актуальные сервисы и скидки собраны в одном месте. Можно всей семьей подключиться к одному аккаунту на «Окко» и смотреть фильмы, даже когда нет интернета. Больше не нужно тратить время на утомительную дорогу до магазина и бесконечные очереди, потому что покупки до квартиры донесёт курьер «СберМаркета». Теперь можно побаловать себя и своих близких ресторанной едой с выгодой в 10% с помощью «Delivery Club». И все это за разумные деньги — годовая подписка обойдется всего в 1990 рублей, а за год благодаря скидкам можно сэкономить до 16 тысяч рублей. Теперь в подписку также включены финансовые сервисы — популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо. Оформить подписку СберПрайм можно в приложении СберБанк Онлайн и в любом офисе банка с помощью консультанта.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter