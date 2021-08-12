Платформу Life Pay связывают с недобросовестными финансовыми операциями

Издание www.mk.ru сообщает, что Центробанк в июне текущего года отозвал лицензию у РФИ банка, который уличили в обслуживании нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Это отразилось не только на клиентах финансовой организации, но и на платежных операторах, в том числе Life Pay, которые выступают в качестве посредников между банками и пользователями платежных сервисов.
Изначально платежный оператор Life Pay был портфельной компанией венчурного фонда Life.Sreda инвесторов Пробизнесбанка — головного банка финансовой группы «Лайф». До 2014 года партнерами компании были три крупные финорганизации, в том числе банк украинского олигарха Игоря Коломойского Москомприватбанк. После того, как глава РФ Владимир Путин назвал владельца финансовой организации «уникальным проходимцем», банк попал под санкции.
После этого регулятор лишил лицензии еще двух партнеров платежного оператора -
Пробизнесбанка и Банк24.ру. Последним банком, с которым сотрудничала компания Life Pay, стал РФИ банк, также лишенный права заниматься финансовой деятельностью.
В настоящее время платежный оператор сотрудничает с Артемом Зубенко — с 2019 года он позиционирует себя как директор этой платформы. Его имя связано с громким скандалом, который произошел со скидочной конторой Bigbuzzy. Фирма занималась продажей купонов, дающих возможность покупателям приобрести новые айфоны по специальной цене. Известно, что контора продала порядка семи тысяч купонов, получив около ста пятидесяти миллионов рублей. Однако покупатели так и не получили свои смартфоны, так как они не поступили в продажу. После этого от конторы отвернулись партнеры, и она подала заявление на банкротство в арбитражный суд, которое не было принято.
После этого Артем Зарубенко присоединился к оператору Life Pay. Из открытых источников стало известно, что он назначен на должность генерального директора ООО «ПСП» — «Платежный сервис провайдер» (юридическое название Life Pay). Это вызвало удивление в деловых кругах, поскольку такое сотрудничество может нанести вред деловой репутации платежного оператора. При этом на встречах генеральным директором компании представляется некий Арсений Косенко, который, согласно информации из соцсетей, ранее работал в Банк24.ру.
Проанализировав все совпадения, в которых фигурируют скандальные банки и компания Life Pay, журналисты предположили, что дальнейших проблем с такими партнерами оператору не избежать.