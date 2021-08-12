Кольцо для именинницы: как железная дорога вокруг Уфы поможет городскому транспорту

В правительстве Башкирии вновь заговорили о строительстве железнодорожного кольца вокруг Уфы. Mkset разбирает, что из себя представляет этот проект и как он может помочь уфимской транспортной системе, ежедневно переживающей коллапсы

Хотите, как в Москве? Если коротко, то планируется построить своеобразный аналог Московской кольцевой железной дороги, чтобы вокруг Уфы могли курсировать электрички. Об этом детально говорили еще два года назад в рамках проекта «Городская электричка»: власти планировали перенаправить грузовые составы в объезд города — их большая часть является транзитами, что не позволяет организовать интенсивное движение пригородных электричек, а на созданном кольце запустить регулярные пассажирские электропоезда с интервалом не более 30 минут. По озвученным ранее планам, общая протяженность железнодорожного кольца должна составить 18,9 км и включать 23 станции, каждая из которых будет представлять собой пересадочно-транспортный узел с возможностью продолжить путь на другом виде общественного транспорта. Что хотят строить? В 2019 году было подписано соглашение с «РЖД» о совместной работе над южным железнодорожным обходом Уфы. Так, чтобы пустить грузопотоки, минуя Уфу, было запланировано строительство 19 км второй линии ж/д путей Дема — Иглино, двух путепроводов и трех мостов. Кроме того, в рамках проекта предполагалась прокладка ж/д ветки (3,7 км) к уфимскому аэропорту. Общая стоимость запланированных работ оценивалась в 6 млрд руб.; сейчас, по словам замначальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому управлению Дмитрия Новикова, необходимая сумма оценивается в 27,7 млрд руб. Фото: Медиахолдинг 1Mi Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации 2017–2025 гг., также планируется возведение нового ж/д вокзала на станции Уршак с дальнейшим строительством ветки Аэропорт — Уршак (3,7 км) с закрытой посадочной платформой в районе аэропорта. Примечательно, что все эти меры ранее прописывались в старом генплане Уфы и стратегии развития ж/д транспорта в России до 2030 года, принятой еще в 2008 году. Когда все будет готово? Именно этот проект должен стать альтернативой метро, о котором в Уфе грезили давно и безуспешно. По предварительным планам, наземный вариант метрополитена должен начать работу в 2024 году, когда Уфе официально исполнится 450 лет. Что это даст городу? Помимо дополнительного сообщения с аэропортом, транспортное сообщение с которым налажено, мягко говоря, не очень, кольцевая железная дорога поможет разгрузить многострадальную транспортную инфраструктуру в столице республики. Речь в данном случае не только о коммуникации с пригородом, но и о перераспределении внутренних потоков, например, дорожном сообщении между центром Уфы и Демой, которое грозится быть одним из наиболее загруженных и проблематичных. Если учесть, что в 2018–2020 гг. доля Демского района в приросте населения Уфы составила около половины, то за счет него же население Уфы вырастет не менее, чем на 30-40% в ближайшие годы — хотя бы согласно планам комплексной застройки. Возможно, именно кольцевая железная дорога станет одним из факторов роста использования общественного транспорта, который прогнозировали эксперты из Института генплана Москвы. Фото: Медиахолдинг1Mi При этом не стоит забывать, что транспортная система Уфы нуждается в комплексной перенастройке, поскольку автобусы даже на основных улицах города работают плохо, а электротранспорт почти полностью выключен из городской жизни. Железная дорога может стать хорошей альтернативой, но только при грамотном построении всех остальных элементов инфраструктуры. По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Александра Булушева, после реализации проекта пассажиропоток на пригородных электричках вырастет к 2035 году с 1,5 млн до 6,5 млн человек. При этом организация объезда грузопотока позволит исключить возможные чп — напомним, изначально проект создавался именно для исключения таких рисков (в 2015 году через Уфу провозили около 30 млн тонн опасных грузов). А вдруг опять? По мнению директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов Константина Трофименко, проект уфимского железнодорожного кольца изначально убыточен, но при этом может стать стимулом для долгосрочного развития прилегающих территорий, для их застройки жилыми и офисными площадями. Важно, что проект предлагает параллельно решать сопутствующие проблемы — в частности, нивелировать удаленность ж/д путей от основных транспортных магистралей и создать комфортные пересадочные узлы, которые для Уфы пока еще вновинку. Впрочем, по словам гендиректора АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Игоря Поляева, в прошлом году уфимские станции «Дема» и «Спортивная» прошли капитальную реконструкцию, к «Спортивной» проложена новая дорога, по которой могут курсировать автобусы, а у «Дёмы» — перехватывающая парковка и разворотное автобусное кольцо. Аналогичные работы на других станциях и к обозначенным срокам вся инфраструктура должна быть готова. Что делают сейчас? В конце 2020 года общий план уфимской кольцевой электрички со строительством Южного обхода города был согласован и утвержден РЖД. По словам вице-премьера правительства РБ Раифа Абдрахимова, власти региона рассчитывают на выделение федеральных средств на проектирование в размере 386 млн руб. — сейчас заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов РФ. По словам Радия Хабирова, в настоящее время ведется подготовка, в том числе «сформированы основные параметры» концессионного соглашения с «РЖД». К слову, на стадии проектирования находится железнодорожное сообщение с Зауральем, которое соединит две ветки российских железных дорог.

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