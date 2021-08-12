Количество вакцинированных жителей Уфы приближается к 70%

Количество вакцинированных жителей Уфы приближается к 70%
Количество вакцинированных жителей Уфы приближается к 70%
Вчера, 19:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Говоря о конкретном количестве, которое озвучили на «Здравчасе», это порядка 360 тысяч человек из запланированных 519 тысяч.

Сегодня 12 августа состоялось совещание «Здравчас» с главой региона Радием Хабировым. Одной из основных тем мероприятия стала вакцинация от коронавирусной инфекции и её темпы в регионе. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отчитался о лидерстве Уфы по темпам вакцинации в регионе.

Так, прививку в столице Башкирии получили почти 70% граждан,, которые собственно подлежат вакцинации, а именно около 360 тысяч человек из целевых 519 тысяч. Напомним, по данным на сегодня первым компонентом в Башкирии привиты 1 028 849, а полностью вакцинацию завершили 811 150 человек.

Забелин охарактеризовал ситуацию с пандемией в Башкирии стабильной, но непростой. Министр не стал отрицать, что люди болеют и умирают. И напомнил, что способ победить пандемию есть лишь один, хотя озвучил сразу два: строгое соблюдение санитарных норм и собственно вакцинацию. Кроме того, министр заявил, что в тех регионах, где прививочная кампания идет хорошо, заболеваемость фиксируется значительно ниже.

К слову о заболеваемости. Именно этот показатель день за днем продолжает бить антирекорды ковидной статистики с начала пандемии. Так, по данным Оперштаба Башкирии на 12 августа количество заболевших – 281 человек, что является наибольшим показателем с начала пандемии коронавируса.

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