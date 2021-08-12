Эксперты обнаружили в кумысе и в мясе из Башкирии антибиотики

Эксперты обнаружили в кумысе и в мясе из Башкирии антибиотики
Эксперты обнаружили в кумысе и в мясе из Башкирии антибиотики
Вчера, 16:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Информацию обнародовал ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора».

День за днем бюджетное учреждение «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» публикует сообщения об обнаружении антибиотиков. 11 августа появилось сообщение о антибиотиках, обнаруженных в двух партиях кумысного напитка, которые поступили в учреждение для экспертизы. Сегодня, 12 августа, учреждение разместило информацию о том, что за 7 месяцев 2021 года в 9 партиях мясной продукции эксперты выявили присутствие антибиотиков.

По данным учреждения, наличие антибиотиков выяснилось в двух партиях кумысного напитка, которые поступили на экспертизу. В теоретически полезном напитке специалисты нашли Левомицетин.

Сообщается и откуда в учреждение поступили образцы проб: от предпринимателя из Белебеевского района башкирии и от сельскохозяйственного кооператива из Стерлитамакского района. Кисломолочную продукцию планировали ввести в реестр экспортеров Таможенного союза, но оказалось, что продукция не соответствует требованиям безопасности ТС.

Что касается антибиотиков в мясе, учреждение обнародовало данные исследований, проведенных в 2021 году. Специалистами было проведено 250 исследований на безопасность 92 образцов разных сортов мяса, сала и колбасных изделий.

Специалисты лаборатории пищевой токсикологии выявили антибиотики в 9 пробах продукции, а именно в 6 партиях мяса свинины, в партии свиного сала, а также в партии вареной колбасы.

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