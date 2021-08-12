Депутат Госдумы прокомментировала инициативу о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

Парламентарий говорит о том, что сейчас эти два показателя рассчитываются на основании медианной величины среднедушевого дохода, то есть средней зарплаты граждан по конкретному региону. И МРОТ составляет 42% от получившейся цифры. Бессараб подчеркивает, что это недостаточные суммы и их следует постепенно повышать, но придется именно рассчитывать данный показатель, а не назначать фиксированную величину. Итоговое решение должно прорабатываться совместно с Минфином и правительством, чтобы спрогнозировать изменение бюджета РФ.