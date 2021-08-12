Белгородская область начала выпускать антиковидную плазму

Первые дозы плазмы были выпущены еще в апреле 2021 года. На сегодняшний день удалось создать почти 600 доз. Их изготавливают в Центре крови, пишет infox.ru.
209 доз уже направлены в медучреждения области. Препаратом будут лечить тех, у кого наблюдается коронавирусная инфекция средней тяжести.
Процесс получения антиковидной плазмы такой же как и стандартный процесс получения крови. Только перед донорством плазмы проводится ряд дополнительных исследований, например, анализ на антитела и их титр, а также процедура вирусной активации, чтобы обезопасить пациентов от любых вирусов.