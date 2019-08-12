В Уфу снова придет теплое лето

В Гидрометцентре сообщили, когда в Уфу вернется теплое лето. Выяснилось, что осталось ждать недолго. Погода улучшится уже на днях.

Завтра, 13 августа, обманчиво похолодает, днем температура воздуха опустится до +13...+15 градусов. На следующий день показатель столбик термометра поползет вверх - +17..+19 градусов. Уже выходные потеплеет до +24…+27 градусов по Цельсию.