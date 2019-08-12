В Уфу снова придет теплое лето

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Синоптики обещают, что это произойдет в ближайшие дни.
В Гидрометцентре сообщили, когда в Уфу вернется теплое лето. Выяснилось, что осталось ждать недолго. Погода улучшится уже на днях.
Завтра, 13 августа, обманчиво похолодает, днем температура воздуха опустится до +13...+15 градусов. На следующий день показатель столбик термометра поползет вверх - +17..+19 градусов. Уже выходные потеплеет до +24…+27 градусов по Цельсию.
При этом, не стоит беспокоится насчет осадков – они будут небольшие.
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