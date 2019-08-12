В Уфе проходит спецоперация ГИБДД

Сегодня в уфимских улицах стартовала спецоперация ГИБДД под названием «Внимание - дети!» Цель такого мероприятия – пресечь аварии с участием несовершеннолетних.

Инспекторы республики очередной раз призывают водителей быть аккуратными и в особенности внимательными в отношении юных участников дорожного движения.