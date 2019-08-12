В Уфе проходит спецоперация ГИБДД

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Она стартовала сегодня, 12 августа.
Сегодня в уфимских улицах стартовала спецоперация ГИБДД под названием «Внимание - дети!» Цель такого мероприятия – пресечь аварии с участием несовершеннолетних.
Инспекторы республики очередной раз призывают водителей быть аккуратными и в особенности внимательными в отношении юных участников дорожного движения.
Операция завершится 9 сентября.
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