В рамках нацпроекта «Демография» в Башкирии появятся 45 детских садов

В рамках нацпроекта «Демография» в республике построят 45 новых детских садов. Об этом стало известно со слов и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрия Мельникова.

Новые дошкольные учреждения откроются до конца следующего года. По словам чиновника, они дадут места около семи тысячам детей. На строительство выделят 2 млрд рублей из федерального бюджета.