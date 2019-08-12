В рамках нацпроекта «Демография» в Башкирии появятся 45 детских садов
Вчера, 14:18ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В общей сложности, новые дошкольные учреждения рассчитаны на семь тысяч мест.
В рамках нацпроекта «Демография» в республике построят 45 новых детских садов. Об этом стало известно со слов и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрия Мельникова.
Новые дошкольные учреждения откроются до конца следующего года. По словам чиновника, они дадут места около семи тысячам детей. На строительство выделят 2 млрд рублей из федерального бюджета.
Кроме того, в регионе в рамках этого нацпроекта реализуется несколько других проектов – «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей