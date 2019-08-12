В Перми на 180 тысяч рублей оштрафовали ОАО “РЖД” за размещение НТО
В текущем году районные администрации города Пермь возбудили 23 административных дела против ОАО «РЖД».
Как сообщает издание properm.ru, споры были вызваны расположением нестационарных торговых объектов (НТО) на участках, которые, как отметили в администрации, имеющих вид разрешенного использования. В частности, говорится о полосах отвода железных дорог. Местная администрация расценила подобные действия как нарушение норм благоустройства и содержания территорий, установленных Пермской городской думой.
Административные комиссии районов Перми уже рассмотрели 20 исков. По результатам заседаний были вынесены девять постановлений о привлечении ОАО «РЖД» в административной ответственности. Представители стороны-ответчика решили подать апелляцию и обжаловать штрафы. На данный момент в силу вступил штраф на сумму в 180 тысяч рублей.
В пресс-службе «РЖД» отметили, что считают законным размещение НТО в полосе отвода железной дороги. Там отметили, что некапитальные павильоны могут размещаться в этих местах, так как они передаются в субаренду без торгов.
Также юристы компании сообщили, что намерены обжаловать решение пермского суда в вышестоящих инстанция. Юристы добавили, что в решении вопроса намерены дойти даже до Верховного суда Российской Федерации.
Примечательно, но за размещение НТО не был оштрафован арендатор территории марка имени Горького. Администрация Перми сообщает, что договор аренды позволяет им размещать НТО на своем участке.