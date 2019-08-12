В Перми на 180 тысяч рублей оштрафовали ОАО “РЖД” за размещение НТО

Как сообщает издание properm.ru, споры были вызваны расположением нестационарных торговых объектов (НТО) на участках, которые, как отметили в администрации, имеющих вид разрешенного использования. В частности, говорится о полосах отвода железных дорог. Местная администрация расценила подобные действия как нарушение норм благоустройства и содержания территорий, установленных Пермской городской думой.

Административные комиссии районов Перми уже рассмотрели 20 исков. По результатам заседаний были вынесены девять постановлений о привлечении ОАО «РЖД» в административной ответственности. Представители стороны-ответчика решили подать апелляцию и обжаловать штрафы. На данный момент в силу вступил штраф на сумму в 180 тысяч рублей.

В пресс-службе «РЖД» отметили, что считают законным размещение НТО в полосе отвода железной дороги. Там отметили, что некапитальные павильоны могут размещаться в этих местах, так как они передаются в субаренду без торгов.

Также юристы компании сообщили, что намерены обжаловать решение пермского суда в вышестоящих инстанция. Юристы добавили, что в решении вопроса намерены дойти даже до Верховного суда Российской Федерации.