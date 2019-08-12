В Башкирии состоится опрос населения об использовании суточного фонда времени

То есть, Башкортостанстат будет собирать информацию о том, сколько времени уходит у жителей региона на работу, воспитание детей, на ведение домашнего хозяйства, на развлечение и отдых. Респонденты смогут сообщить, почему им не хватает времени на некоторые свои занятия.