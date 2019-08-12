В Башкирии состоится опрос населения об использовании суточного фонда времени
Вчера, 13:18ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Опрос инициирован сотрудникам Башкортостанстата.
Необычный опрос в Башкирии состоится со 2 сентября по 3 октября. Специалисты намерены выяснить, как жители республики используют суточный фонд времени.
То есть, Башкортостанстат будет собирать информацию о том, сколько времени уходит у жителей региона на работу, воспитание детей, на ведение домашнего хозяйства, на развлечение и отдых. Респонденты смогут сообщить, почему им не хватает времени на некоторые свои занятия.
В опросе могут принять участие граждане от 15 лет, при этом сбор сведение о домохозяйстве будет вестись только от 16 лет.
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