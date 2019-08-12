В Башкирии случайный прохожий спас жизни двух мужчин и девушки
Двое из них смогли выбежать из дома, объятого огнем самостоятельно, третьего человека смелый житель Нефтекамска вынес на руках.
В прошедшую субботу в Нефтекамске произошел крупный пожар – загорелась квартира на втором этаже многоэтажки. В момент возгорания в помещении оказались трое людей – две мужчины и одна девушка. Внезапный пожар их застал врасплох и они не знали, как выбраться из комнаты, которую пожирал огонь.
Случайный прохожий заметил их из окна своего автомобиля и остановился, чтобы протянуть руку помощи. При этом, одновременно с ним к дому подъехали спасатели. Вместе они пробрались в квартиру, где произошло ЧП и помогли молодым людям выбраться из нее. К этому моменту, один из парней потерял сознание – его смелый нефтекамовец вынес на своих руках.
О том, как поступок не равнодушного человека спас жизнь, сообщил врио главы республики Радий Хабиров через социальные сети. Выяснилось, что местный герой – Ришат Набиев – работает водителем. Радий Хабиров в своем посте выразил уверенность, что если жители республики будут брать пример с таких людей как Ришат, то регион станет самым процветающим и позитивным. Он также поручил соответствующим комитетам наградить героя за его подвиг.