В Башкирии случайный прохожий спас жизни двух мужчин и девушки

В прошедшую субботу в Нефтекамске произошел крупный пожар – загорелась квартира на втором этаже многоэтажки. В момент возгорания в помещении оказались трое людей – две мужчины и одна девушка. Внезапный пожар их застал врасплох и они не знали, как выбраться из комнаты, которую пожирал огонь.

Случайный прохожий заметил их из окна своего автомобиля и остановился, чтобы протянуть руку помощи. При этом, одновременно с ним к дому подъехали спасатели. Вместе они пробрались в квартиру, где произошло ЧП и помогли молодым людям выбраться из нее. К этому моменту, один из парней потерял сознание – его смелый нефтекамовец вынес на своих руках.