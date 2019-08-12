СМИ Китая оценили российский беспилотник

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В одном из китайских СМИ появилась статья о том, что первое испытание российского беспилотника «Охотник» имеет для совершенствования подобных летательных аппаратов большое значение.
По мнению автора материала, подобные разработки сегодня являются одним из основных направлений в мировой авиации, сообщает 12 августа газета «Известия»
Отмечается, что технология «летающее крыло», примененная в российским беспилотнике, является высокоэффективной в условиях дозвуковой скорости. Помимо этого, аппараты «Охотник» практически незаметны в воздухе благодаря воздухозаборным клапанам ранцевого типа, а также применению специальных материалов и покрытий.
Автор статьи уверен, что Россия приложит все усилия для продолжения испытаний.
Видеозапись первого полета «Охотника» была опубликована Минобороны РФ 7 августа.
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