Фото: kremlin.ru
Москалькова хочет реформировать закон «Об образовании»
Вчера, 22:15Общество
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Список сотрудников, для которых не обязательно наличие диплома о среднем и высшем образованием, может пополниться работниками образовательной сферы, которые подлежат периодической аттестации и приняты на работу до 2012 года.
Соответствующую инициативу в Государственную Думу внесла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом 12 августа сообщило издание RT.
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