Минтруд проследит за оказанием помощи пострадавшим от наводнения в Амурской области

Замглавы Минтруда Алексей Черкасов и министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева посетили пострадавший от наводнения районы, пишет RNS.

В населенных пунктах, попавших в зону «подтопления», чиновники провели инспекцию деятельности лиц, участвующих в ликвидации последствий разгула стихии. Также Черкасов и Киселева побеседовали с жителями ушедших под воду домов.

По словам заместителя министра труда России, проблема Амурской области обсуждается на федеральном уровне. Масштаб бедствия очень велик. Власти региона самостоятельно справиться с возникшим вызовами не в состоянии.

Федеральный центр не только выделит деньги на устранение последствий наводнения, но и организует работу на местах. Помощь будет оказана всем пострадавшим россиянам, заверил замглавы Минтруда.