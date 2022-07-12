В Башкирии возбудили уголовное дело после смертельного столкновения тюбинга с катером

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, 10 июля в акватории водохранилища Мелеузовского района во время катания трех мужчина на тюбинге прикрепленному к гидроциклу произошло столкновение с катером. В результате чего 22-летний мужчина скончался, также 30-летний отдыхающий был госпитализирован с телесными повреждениями.