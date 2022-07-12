В Башкирии напавший на 9-летнего ребенка местный житель предстанет перед судом

В Башкирии напавший на 9-летнего ребенка местный житель предстанет перед судом
В Башкирии напавший на 9-летнего ребенка местный житель предстанет перед судом
Вчера, 15:44ОбществоЭлина СайфрановаФото: СКР по Башкирии
Инцидент произошел в начале апреля этого года в Сибае.

В Башкирии в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который в апреле этого года напал на 9-летнего ребенка. Отмечается, что жителя Сибая обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, 11 апреля житель Сибая в состоянии наркотического и алкогольного опьянения вступил в конфликт с группой малолетних детей по незначительному поводу. После чего догнал 9-летнего мальчика, силой бросил его на металлическое ограждение площадки, а далее повалил на асфальт и ударил ребенка по голове не менее одного раза.

Свою вину в совершении преступлений 31-летний житель Сибая признал.

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