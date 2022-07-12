В Башкирии на территории компании-ресурсника из резервуара разлилась нефть

В Башкирии на территории компании-ресурсника из резервуара разлилась нефть
В Башкирии на территории компании-ресурсника из резервуара разлилась нефть
Вчера, 14:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
В происшествии никто не пострадал, также нефть не попала и в водоемы, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 12 июля.

Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщает о разливе нефти в Калтасинском районе Башкирии. Произошло это на муниципальном предприятии МУП «Краснохолмские тепловые сети», которое снабжает теплом жителей района, нефть вытекла из резервного резервуара. Известно о происшествии стало поздним вечером 11 июля, за 30 минут до полуночи. 12 июля в 00 часов и 10 минут утечку ликвидировали.

Занималась ликвидацией Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а точнее ее местная подсистема. В сообщении МЧС также сказано, что на работу же ресурсоснабжающей компании происшествие с утечкой не повлияло, однако ситуация остается на контроле компетентных служб.

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