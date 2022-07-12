Спустя год под Мелеузом в Башкирии загорелся еще один мусорный полигон

В Башкирии в очередной раз загорелся мусорный полигон. По данным специалистов Мелеузовского комитета министерства экологии на полигоне ТКО в 7 километрах от города Мелеуз. Отметим и то, что в прошлом году под Мелеузом горел другой мусорный полигон, тогда по словам директора «Экотех-Мелеуз» Тимура Ахметшина загорелся сухостой, но жаркая погода и ветер способствовали усилению пожара.