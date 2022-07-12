Спустя год под Мелеузом в Башкирии загорелся еще один мусорный полигон

В Башкирии в очередной раз загорелся мусорный полигон. По данным специалистов Мелеузовского комитета министерства экологии на полигоне ТКО в 7 километрах от города Мелеуз. Отметим и то, что в прошлом году под Мелеузом горел другой мусорный полигон, тогда по словам директора «Экотех-Мелеуз» Тимура Ахметшина загорелся сухостой, но жаркая погода и ветер способствовали усилению пожара.
Сегодня, 12 июля ситуация на полигоне повторилась, но уже на новом полигоне, горение изначально было зафиксировано на площади 800 квадратных метров, сейчас тушением пожара занимаются пожарные автомобили МЧС, которые проливают тлеющие отходы и единичные очаги горения.
На месте работает заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Азат Басыров, который уточнил, что в проливе с момента возгорания были задействованы семь автомобилей и противопожарные емкости самого полигона.
Помимо министерства природопользования и экологии республики ситуацию контролирует Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.
Напомним, тема мусорных полигонов поднималась и без пожаров. Так на прошлой неделе на совещании в Курултае министр экологии Нияз Фазылов заявил, что модернизация мусорного полигона в поселке Новые Черкассы под Уфой нецелесообразна. Мало того, полигон 1 июля исключили из государственного реестра объектов размещения отходов. Куда теперь будут свозить коммунальные отходы уфимцев остается открытым вопросом.