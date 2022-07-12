На Мосбирже курс доллара составил 58 рублей

Курс доллара на Мосбирже стал ниже 58 рублей первый раз с пятого июля. Об этом стало известно из данных торгов.

На 14:26 мск, курс доллара составил 57,96 рубля. Об этом пишет RT. При этом курс евро составил 58,20 рубля.

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