Минеева: Одной из востребованных мер поддержки в Москве стало оборотное кредитование

За три месяца действия антикризисных программ льготного оборотного и инвестиционного кредитования бизнесмены и индивидуальные предприниматели Москвы и Подмосковья заключили с банками 2,3 тысячи кредитных договоров на льготных условиях. Об этом рассказала московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

“Одна из самых востребованных и нужных мер поддержки для предприятий - пополнение оборотных средств. Однако важно понимать, что разные отрасли чувствуют себя совершенно по-разному: нужна точная настройка мер поддержки, нужен постоянный мониторинг со стороны отраслевых объединений по реализации принимаемых мер”, - цитирует vostokmedia.com слова уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой. По сведениям ГУ Банка России по ЦФО столичный бизнес получил 1,6 тысячи льготных оборотных кредитов на общую сумму 54,5 млрд рублей, при этом в Московской области бизнесу выдали 682 кредита на 20,6 млрд рублей. Данные средства были направлены на выдачу новых кредитов и реструктуризацию ранее выданных. Так, по программе оборотного кредитования в Москве представители МСП с середины марта по середину июня получили 2,2 тысячи кредитов. Из них в области оформлено 633 кредита. При этом программа льготного инвесткредитования в регионе пользовалась меньшим спросом: было заключено всего 177 кредитных договоров, из которых всего 30% пришлась на область. Более того, в марте нынешнего года Центробанк и Правительство РФ создали и приняли антикризисные программы льготного кредитования, которые дают возможность бизнесу брать оборотные кредиты на срок до года и инвестиционные - на срок до трех лет. Как напомнили в ЦБ, за льготным кредитованием до конца текущего года могут обратиться малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, что в июне по инициативе аппарата уполномоченного было проведено исследование, главной темой которого стало влияние санкций на бизнес-климат Подмосковья. “В опросе приняли участие 403 предпринимателя из 47 муниципальных образований Подмосковья. Большинство опрошенных хорошо осведомлены о существующих мерах государственной поддержки и рассматривают возможность их получения - 76,7%. Больше всего надежд предпринимателями возлагается как раз на меры по льготному кредитованию на пополнение оборотных средств. Поэтому уверен, разработанные Банком России программы будут востребованы в предпринимательском сообществе, поскольку они дают возможность компаниям получить дополнительные средства для развития собственного производства и создания новых рабочих мест”, - проинформировал Головнев.

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