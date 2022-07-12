Итальянская Eni: Сегодня из России поступит на 11 млн кубометров меньше газа

Итальянская Eni: Сегодня из России поступит на 11 млн кубометров меньше газа
Итальянская Eni: Сегодня из России поступит на 11 млн кубометров меньше газа
Вчера, 13:29ОбществоФото: pixabay.com
Итальянская энергетическая компания Eni сообщила о том, что сегодня получит на 11 миллионов кубометров меньше газа из России. Об этом пишет РИА Новости.

«Газпром» уведомил, что сегодня поставит Eni 21 миллионов кубометров газа, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 миллионов кубометров в день. Об этом информирует RT.

Кроме того в компании намерены сообщить о новых существенных изменениях объемов поставок.

Накануне стало известно, что 11 июля «Газпром» подает газ через Украину через станцию «Суджа» в объеме 39,4 миллионов кубометров.

При этом на станции «Сохрановка» заявку отклонили.

По данным на 11 июля 07:00 мск поставки газа по «Северному потоку» временно остановились по обеим ниткам трубопровода для проведения профилактических работ и тестирования механических компонентов и систем автоматизации.

В это время российский газ будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через территорию Украины.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы