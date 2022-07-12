Итальянская Eni: Сегодня из России поступит на 11 млн кубометров меньше газа

«Газпром» уведомил, что сегодня поставит Eni 21 миллионов кубометров газа, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 миллионов кубометров в день. Об этом информирует RT.
Кроме того в компании намерены сообщить о новых существенных изменениях объемов поставок.
Накануне стало известно, что 11 июля «Газпром» подает газ через Украину через станцию «Суджа» в объеме 39,4 миллионов кубометров.
При этом на станции «Сохрановка» заявку отклонили.
По данным на 11 июля 07:00 мск поставки газа по «Северному потоку» временно остановились по обеим ниткам трубопровода для проведения профилактических работ и тестирования механических компонентов и систем автоматизации.
В это время российский газ будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через территорию Украины.