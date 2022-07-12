Итальянская Eni: Сегодня из России поступит на 11 млн кубометров меньше газа

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила о том, что сегодня получит на 11 миллионов кубометров меньше газа из России. Об этом пишет РИА Новости.

«Газпром» уведомил, что сегодня поставит Eni 21 миллионов кубометров газа, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 миллионов кубометров в день. Об этом информирует RT. Кроме того в компании намерены сообщить о новых существенных изменениях объемов поставок. Накануне стало известно, что 11 июля «Газпром» подает газ через Украину через станцию «Суджа» в объеме 39,4 миллионов кубометров. При этом на станции «Сохрановка» заявку отклонили. По данным на 11 июля 07:00 мск поставки газа по «Северному потоку» временно остановились по обеим ниткам трубопровода для проведения профилактических работ и тестирования механических компонентов и систем автоматизации. В это время российский газ будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через территорию Украины.

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