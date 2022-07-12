IKEA в Уфе запустила электронную очередь для распродажи товаров. Так, на начальной странице сайте появилось сообщение, которое уведомляет жителей об автоматической очереди на странице ожидания.
— Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно, — сообщается на сайте.
Подчеркивается, что время ожидания может занять как несколько минут, так и более часа. Все зависит от того, сколько человек находятся на сайте IKEA единовременно.
Напомним, что онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако уже 8 числа компания объявила о ее приостановке. Дело в том, что практически сразу после начала распродажи сайт IKEA стал выдавать ошибку. Так, добавить в корзину товары из каталога также было невозможно.