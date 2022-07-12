IKEA в Уфе запустила электронную очередь для распродажи товаров

Напомним, что онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако уже 8 числа компания объявила о ее приостановке. Дело в том, что практически сразу после начала распродажи сайт IKEA стал выдавать ошибку. Так, добавить в корзину товары из каталога также было невозможно.