Демограф раскрыл способ остановить убыль населения в России

Остановить естественную убыль населения в Российской Федерации пока невозможно, сказал демограф Алексей Ракша, добавив, что для этого надо, чтобы каждый год в стране появлялись на свет 1,8 миллиона детей.

Ракша дал собственный комментарий сведениям Минздрава РФ о том, что в минувшем году в РФ родились порядка 1,4 миллиона детей. Об этом пишет NEWS.ru. Эксперт подчеркнул, что в 2021 году в России скончались 2,441 миллиона человек, а 650 000 – 670 000 стали избыточными смертями от COVID-19. Выходит, что базовая фоновая смертность без коронавирусной инфекции составляет около 1,78–1,79 миллиона человек. Без ковида в РФ ежегодно могли бы появляться на свет примерно 1,8 миллиона детей. Тогда хотя бы естественной убыли не было. К указанной цифре можно было бы приблизиться при предоставлении государством за второго ребенка одного миллиона рублей, за третьего — 1,5 миллиона рублей. В России показатели рождаемости второго и третьего ребенка зависят от дохода семьи. Увеличить уровень рождаемости реально и другими мерами, сказал Алексей Ракша. Демограф пояснил, что необходимая рождаемость обеспечивается возведением новых детсадов и яслей, созданием института государственных нянь, снижением уровня социального неравенства и ростом экономики на уровне 3–4%.

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