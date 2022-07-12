Аномальная жара с грозами и шквалистым ветром сохранится в Башкирии до конца недели

Аномальная жара с грозами и шквалистым ветром сохранится в Башкирии до конца недели
Аномальная жара с грозами и шквалистым ветром сохранится в Башкирии до конца недели
Вчера, 10:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Помимо удручающей жары синоптики прогнозируют и грозы, сообщается на сайте Башгидрометцентра.

После прохладного и дождливого июня в Башкирию пришла для кого-то долгожданная, но все же аномальная жара выше 30 градусов Цельсия. По прогнозу синоптиков жаркая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели, да и на выходных существенного похолодания не произойдет — погода станет комфортнее.

На сайте Башгидрометцентра карта Башкирии закрашена желтым, это означает, что температура воздуха является очень высокой, также местами по республике высока и пожароопасность.

С 12 по 14 июля температура воздуха в Башкирии будет колебаться в пределах от 27 до 33 градусов Цельсия, грозы по республике прогнозируются как днем так и ночью, и если в отсутствии гроз по Башкирии прогнозируют восточный и юго-восточный умеренный ветер, то во время грозы ветер будет превращаться в шквалистый.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы