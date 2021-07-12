Жители «квартала ада» в Уфе намерены объявить новую голодовку

в Уфе пятеро жителей дома № 5 на улице Конституции заявили о намерении устроить новую голодовку в знак протеста против строительства 27-этажки во дворе компанией ПСК-6, принадлежащей депутату Горсовета столицы Башкирии Андрею Носкову.

Инициативная группа жителей планирует отказаться от еды уже завтра, 13 июля, сообщает «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на активистку Аллу Яковлеву. По её словам, протестующие подали соответствующую заявление в администрацию главы республики, но пока ответа не получили. Яковлева добавила, что жильцы расположатся прямо во дворе строящегося дома. — На своем пятачке земли… Не земли даже, на кусочке асфальта небольшом. Должно приостановиться строительство до окончания всех разбирательств в суде, чтобы была возможность восстановить справедливость. Уже десятый этаж строится, — отметила она. Напомним, компания ПСК-6 начала строительство 27-этажного дома в «квартале ада», как его называют местные. Жители близлежащих домов выступили против возведения высотки, которая занимает их придомовую территорию. Они борются с застройщиком уже 8-9 месяцев. В конце марта администрация города всё-таки отменила проект планировки и межевания квартала, а после сами жильцы обратились в Орджоникидзевский суд Уфы с иском о восстановлении их прав на придомовую территорию, однако суд не наложил обеспечительные меры в виде приостановки строительства до окончания процесса. Другой стороной конфликта стали дольщики и рабочие ПСК-6. Первые выходили на пикеты к зданию администрации и уже устраивали голодовку. Строители же объявили протестную акцию перед мэром Уфы Сергеем Грековым, который приехал к жильцам дома, когда те объявили голодовку. Кроме того, протестующие несколько дней подряд приходили в правительство, чтобы пообщаться с главой Башкирии Радием Хабировым, но пообщаться с руководителем им так и не удалось. Жилстройнадзор Башкирии начал проверку мэрии Уфы из-за стройки высотки.

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