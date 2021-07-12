Жалобы на бродячих собак, ДТП с младенцем и новая голодовка. Итоги дня в Башкирии

Радий Хабиров рекомендовал всем работодателям предоставить оплачиваемый нерабочий день в понедельник 19 июля. Об этом он заявил на оперативном совещании 12 июля. Таким образом, жителям Башкирии предлагают отдохнуть четыре дня - 17,18,19 и 20 июля.
В Кигинском районе Башкирии произошла авария на 11 километре автодороги Верхние Киги-Ибраево. Уточняется, что две семьи возвращались домой с отдыха у местной реки Ай, когда машина Mitsubishi Lancer съехала с дороги и опрокинулась. В машине помимо взрослых находилось двое детей, они и пострадали в ДТП. 2,5-месячный мальчик и 7-месячная девочка были доставлены в больницу, но мальчик скончался.
Уже в августе республика примет еще одно мероприятие мирового масштаба. Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров пройдет в Уфе с 11 по 23 августа в «Уфа-Арене». Подготовка к нему уже ведется. Так центр спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой ищет подрядчика на информационно-техническое обеспечение и услуги организации и проведения мероприятия. На портале госзакупок размещен заказ на организацию, проведение и информационно-техническое обеспечение соревнований. Республиканский бюджет готов выделить на эти цели 15 миллионов рублей.
Садоводы СНО «Демский» бьют тревогу. По их словам, одна из владелиц четырех соток нашла им весьма нетривиальное применение. По словам соседей, на её участке проживают более 10 взрослых собак, которые доставляют соседям немало неудобств, начиная от постоянного громкого лая, заканчивая загадочными смертями хозяйских котов и кошек, которые привыкли спокойно разгуливать не только по своим владениям, но и по соседним улицам.
В Уфе пятеро жителей дома № 5 на улице Конституции заявили о намерении устроить новую голодовку в знак протеста против строительства 27-этажки во дворе компанией ПСК-6, принадлежащей депутату Горсовета столицы Башкирии Андрею Носкову.