В Уфе строительство моста-вставки завершат в октябре 2021 года

В Уфе строительство моста-вставки завершат в октябре 2021 года
В Уфе строительство моста-вставки завершат в октябре 2021 года
Вчера, 10:13ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: ufacity.info
По нему будет обеспечено только одностороннее движение.

В мэрии Уфы рассказали о том, что завершение работ планируется в октябре этого года.

Таким образом будет завершен один из этапов расширения транспортного коридора на южном выезде из города. Также продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди

Как отметили в администрации, после ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность развязки увеличится на 27%.

Ранее стало известно о том, что в Башкирии построят и реконструируют 39 километров дорог и 16 мостов.

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