В Уфе строительство моста-вставки завершат в октябре 2021 года

В мэрии Уфы рассказали о том, что завершение работ планируется в октябре этого года.
Таким образом будет завершен один из этапов расширения транспортного коридора на южном выезде из города. Также продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди
Как отметили в администрации, после ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность развязки увеличится на 27%.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии построят и реконструируют 39 километров дорог и 16 мостов.