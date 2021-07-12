В Уфе для проведения чемпионата WorldSkills закупят оборудование на 25 млн рублей

Как сообщает «РБК-Уфа» контракт на поставку аудио и видео оборудования, а также световых установок и декоративных элементов был заключен с московской фирмой «Перспективные сценические технологии».
Аппаратуру установят на площадках на которых пройдут церемонии открытия и закрытия.
Согласно контракту, персонал будет работать на площадке круглосуточно. Общая стоимость работ составит 25.7 миллионов рублей. Оплата будет произведена за счет средств Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.
После завершения мероприятия все интеллектуальный права будут переданы заказчику услуги.
Ранее стало известно о том, что финал чемпионата молодых профессионалов WorldSkills пройдет в Уфе в конце августа.