В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали об опасностях «тихой охоты»

Специалисты просят внимательнее выбирать грибы при покупке и сборе, не давать их в употребление детям, а также тщательно выбирать тару в которой они будут храниться.

В Роспотребнадзоре республики рассказали о правилах сбора грибы профилактике отравлений ботулизма. Как поясняют специалисты, грибы не только являются вкусными и полезными, но зачастую за аппетитным видом могут таить в себе опасность. Так, за 7 месяцев этого года, семь человек поступили в больницы с отравлением грибами. Основной причиной госпитализации является не умение правильно выбрать грибы на рынке или их неправильное приготовление. Самыми безопасными отмечают молодые грибы, так как старые зачастую уже имеют продукты разложения белков, которые плохо влияют на организм человека. Главное правило для любителей «тихой охоты» не собирать незнакомые грибы. Собирать их лучше в плетеную корзинку или эмалированное ведро, так как грибы в пластиковых пакетах нагреваются вследствие обмена веществ. Также не рекомендуется собирать грибы возле трасс, железнодорожных дорог, заводов и предприятий и в черте города. Именно в указанных местах грибы становятся источникам сбора вредных веществ выделяемых в окружающую среду. Чтобы избежать отравления и ботулизма, следует тщательно мыть грибы перед приготовлением, а также, при консервации, плотно закатывать крышки банок. Первые симптомы отравления проявляются через 1-4 часа. Это может быть тошнота, рвота, головные боли, частый и жидкий стул. Признаки ботулизма проявляются через 12-24 часов после употребления грибов в пищу. Клинические проявления заболевания ботулизма: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми). При появлении хотя бы одного-двух указанных признаков следует срочно обратиться к врачу. С особой осторожностью можно давать грибы в употребление детям и пожилым. У них острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых. Грибы являются трудно перевариваемым в кишечнике продуктом. Не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и времени приготовления). Ранее из-за отравления грибами в Башкирии, погибла 6-летняя девочка.

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