В подмосковном Жуковском отремонтировали более 30 километров дорог

В общей сложности пять дорожных полотен было обновлено и отремонтировано в текущем году в городе Жуковском. Подобные меры благоустройства проведены к авиасалону МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля.

Все дорожные работы выполнены согласно президентскому проекту «Безопасные качественные дороги», сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик. Также он подчеркнул, что дорожное полотно тщательно реконструировано, на наем появилось новое качественное покрытие, пишет 360tv.ru. «Все эти меры в итоге сделали безопасным проезд по городским дорогам для шести тысяч автовладельцев», - отмечает Гержик. В релизе администрации говорится, что обновлены дороги на улицах Дзержинского, Наркомвода, Кирова-2, Мичурина, выровнен подъезд к городу с дороги М-5 «Урал». Также нанесена специальная разметка на дорогах, установлены новые бордюры и заграждения.

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