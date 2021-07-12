В Грузии начались акции протеста из-за смерти журналиста после ЛГБТ-парада

В Грузии начались акции протеста из-за смерти журналиста после ЛГБТ-парада
В Грузии начались акции протеста из-за смерти журналиста после ЛГБТ-парада
Вчера, 19:25ОбществоФото: pxhere.com
Журналист Александр Лашкарава умер в Тбилиси после избиения на несостоявшемся шествии.

Установлено, что 5 июля противники ЛГБТ в ходе сорванного мероприятия в поддержку сообщества избили оператора телеканала В результате он в течение нескольких дней пробыл в медучреждении с сотрясением мозга и переломом лицевой кости, после этого вернулся домой. Но позже журналиста обнаружили бездыханным в своей квартире. Официальную причину смерти пока не назвали, сообщает Infox.

Это привело к новым протестам в Тбилиси. Так, 11 июля состоялась акция возле парламента. Ее участники требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также, чтобы были привлечены к ответственности причастные к избиениям журналистов лица и была пересмотрена политика церкви.

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