В Грузии начались акции протеста из-за смерти журналиста после ЛГБТ-парада

Установлено, что 5 июля противники ЛГБТ в ходе сорванного мероприятия в поддержку сообщества избили оператора телеканала В результате он в течение нескольких дней пробыл в медучреждении с сотрясением мозга и переломом лицевой кости, после этого вернулся домой. Но позже журналиста обнаружили бездыханным в своей квартире. Официальную причину смерти пока не назвали, сообщает Infox.