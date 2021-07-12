«Госуслуги» уведомят родителей школьников Башкирии о выплате в 10 тысяч рублей

Важно — портал будет самостоятельно заполнять форму заявления на выплату в 10 тысяч рублей, а после отправит пользователю сообщение о просьбе войти в личный кабинет для проверки корректности данных и отправки заявления в ПФР. Подать заявку на выплаты родителям теперь будет куда проще и быстрее.