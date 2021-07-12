В Башкирии площадки Фольклориады посетило более 300 000 человек

– Республика Башкортостан достойно встретила и провела международное мероприятие, которое в это непростое время собрало представителей 37 стран с более тысячи участников. Организацией в Башкирии занимались более 3,5 тысяч человек, в дни Фольклориады работало 28 концертных площадок, на которых было показано 61 концертное выступление, – привела данные министр культуры Башкирии.