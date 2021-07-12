В Башкирии площадки Фольклориады посетило более 300 000 человек

– Республика Башкортостан достойно встретила и провела международное мероприятие, которое в это непростое время собрало представителей 37 стран с более тысячи участников. Организацией в Башкирии занимались более 3,5 тысяч человек, в дни Фольклориады работало 28 концертных площадок, на которых было показано 61 концертное выступление, – привела данные министр культуры Башкирии.
Главную площадку Сердце Фольклориады, площадки в 22 муниципалитетах, 3 фан зоны в парках Уфы (Волна, Демский и Первомайский) и выставочную зону посетило в эти дни более 300 000 человек.
Участники Фольклориады проехали по Башкирии в общей сложности более 10000 километров. Более 2700 человек приняли участие в параде и были установлены два мировых рекорда – представители 57 стран и 71 национальности в одном хороводе.
Трансляцию в интернете и публикации в сетях посмотрели более 10000000 раз. 53 федеральных СМИ опубликовали более 5500 материалов, также о Фольклориаде дали информацию СМИ 30 стран. Опубликовано более 1700 постов в зарубежных социальных сетях МИДа, Росстотрудничества и CIOFF.
16 июля в Национальном музее Башкирии откроется выставка по итогам Фольклориады.
Решение о детской Фольклориаде еще не принято CIOFF, окончательное решение будет принято в ноябре в Будапеште.