В Башкирии на развитие геопарков потратят более 900 млн рублей

В Башкирии на развитие геопарков потратят более 900 млн рублей
В Башкирии на развитие геопарков потратят более 900 млн рублей
Вчера, 13:09ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: elementy.ru
Республика станет первой в России, кто разработает закон по организации работы в охранных природных зонах.

На создание и развитие геопарков «Янган-тау» и «Торатау» потратят более 900 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания с главой республики сегодня, 12 июля.

В «Янган-тау» построят историко-культурный центр, этнографический комплекс и геологический музей. Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Рустам Муратов, на начальном этапе создания автономной некоммерческой организации работала и велась силами одноименного санатория. На данный момент уже сформирована смета расходов и составлен план работы. На реализацию проекта направят 700 млн. рублей.

Для развития геопарка «Торатау» направят 280 млн. В рамках проекта будет возведен капитальный визит-центр, создадут эко-тропы на шиханы Торатау и Юрактау.

Отмечается, что средства будут направлены не только из бюджета не республики, но и за счет иных источников финансирования и субсидий.

Также для организации работы подобных геопарков, в Башкирии разработают законопроект регулирующий их деятельность, так как в законодательстве Российской Федерации подобных законов нет.

Ранее стало известно о том, что перед тем, как рабочие приступят к возведению эко лестницы на горе Торатау, будет проведена экспертиза, которая не допустит вреда природе.

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