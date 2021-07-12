В Башкирии на развитие геопарков потратят более 900 млн рублей

На создание и развитие геопарков «Янган-тау» и «Торатау» потратят более 900 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания с главой республики сегодня, 12 июля.
В «Янган-тау» построят историко-культурный центр, этнографический комплекс и геологический музей. Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Рустам Муратов, на начальном этапе создания автономной некоммерческой организации работала и велась силами одноименного санатория. На данный момент уже сформирована смета расходов и составлен план работы. На реализацию проекта направят 700 млн. рублей.
Для развития геопарка «Торатау» направят 280 млн. В рамках проекта будет возведен капитальный визит-центр, создадут эко-тропы на шиханы Торатау и Юрактау.
Отмечается, что средства будут направлены не только из бюджета не республики, но и за счет иных источников финансирования и субсидий.
Также для организации работы подобных геопарков, в Башкирии разработают законопроект регулирующий их деятельность, так как в законодательстве Российской Федерации подобных законов нет.
Ранее стало известно о том, что перед тем, как рабочие приступят к возведению эко лестницы на горе Торатау, будет проведена экспертиза, которая не допустит вреда природе.