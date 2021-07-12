Татьяна Минеева: Цифровизация закупок показала себя крайне эффективной

Доля закупок Москвы у организаций малого и среднего бизнеса за I полугодие 2021 года почти достигла показателя в 45%. Для сравнения, годом ранее данная характеристика составляла только 34,03%.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что система цифровизации закупок делает весь процесс максимально простым и доступным. Как сообщает tass.ru, бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева отмечает, что портал дает каждой компании шанс стать поставщиком Москвы. Цифровизация закупок дает возможность сформировать единое открытое конкурентное пространство, что позволяет снизить издержки и наладить процессы закупок максимально продуктивным образом. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные заказчики в течение I первой половины 2021 года закупили более 80% товаров и услуг у организаций малого и среднего бизнеса, воспользовавшись порталом поставщиков. Ефимов указывает на то, что с начала этого года заказчики из столицы заключили на портале 137,5 тысячи договоров на общую сумму порядка 22,6 миллиарда рублей. При этом на долю закупок у малого предпринимательства пришлось почти 19 миллиардов рублей, что составляет около 56% от общей массы закупок у предпринимателей по результатам 2020 года. Он отметил, что чаще всего на портале заключаются сделки по выполнению строительных работ, приобретению медицинских расходных материалов и лекарств, организации транспортных перевозок. Глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркивает, что в прошлом году доля онлайн-закупок с использованием портала была ниже – 34,04%. В денежном эквиваленте это 355 миллиардов. Сейчас же в сфере цифровых закупок можно наблюдать опережающий рост. Доля закупок Москвы у поставщиков МСП за прошедшие полгода достигла почти 45%, что составляет свыше 230 миллиардов рублей в денежном выражении. Портал поставщиков – сайт, запущенный московскими властями в 2013 году. Предполагается, что работа данного интернет-ресурса служит для увеличения прозрачности и автоматизации закупок незначительного размера в соответствии с правилами пункта 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ (закупки у единственного поставщика). Стоит отметить, что столичный портал поставщиков представляет собой электронный “магазин” для оформления государственных закупок в малых объемах, так как оформить закупку до 100 тысяч рублей на этой площадке может любой заказчик, а до 400 тысяч рублей могут закупиться культурно-образовательные организации. Данный электронный формат совершения закупок был запущен для того, чтобы в них могли участвовать субъекты МСП, а также для формирования наиболее обширной витрины товаров, работ и услуг, где заказчики из столицы могли бы воспользоваться самыми выгодными предложениями, сравнивая их качество и стоимость. На данный момент на официальном веб-ресурсе zakupki.mos.ru прошли регистрацию свыше 8 тысяч государственных заказчиков города, в том числе органы государственной власти и местного самоуправления, бюджетные учреждения и прочие подобные заведения, а среди поставщиков товаров и услуг на портале числятся участники закупки из большинства регионов России.

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