Названы профессии с самыми высокими зарплатами в Уфе

Специалисты выяснили, что зарабатывать до 150 тысяч в месяц можно, работая из дома.

Онлайн-сервис SuperJob озвучил топ-5 самые привлекательных предложений на рынке трудоустройства в Башкирии. От 120 до 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать специалист в области разработки «1С». При этом сотруднику не обязательно ежедневно стоять в пробках, чтобы добраться на работу — вакансия с данной зарплатой подразумевает удаленную работу. Дополнительно к высокой зарплате, работодатель также предоставляет полный социальный пакет и премии. Чуть меньше, но также работая из дома, может заработать инженер-программист. В месяц специалист может заработать до 90 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров вакансия руководителя телекоммуникационной компании, который может зарабатывать также до 90 тысяч рублей. Ранее эксперты рассказали о том, что в сезон отпусков в Башкирии самыми востребованными работниками стали гиды.

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