«Сам отказался от химии»: главврач онкоцентра Башкирии о лечении жителя Башкирии

Главный врач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов прокомментировал ситуацию с Разифом Бурановым, жена которого рассказала в соцсетях о том, что врачи поставили крест на её муже.

Главный врач онкоцентра Башкирии первым делом подчеркнул, что прекрасно понимает страдания Алсу Давлеткировой и попытки девушки помочь мужу любой ценой, ведь он фактически умирает у нее на руках. — Молодая девушка не может сдаться и оставить надежды на чудо, надежды на то, что Разифа могут спасти в Уфе или в Москве. Но, к сожалению, ни в Уфе, ни в Москве чуда не случится, потому что пациент крайне тяжелый, — с сожалением отмечает врач. При этом, по словам врача, сам Разиф Буранов прекрасно понимает тяжесть своего положения и понимает, что кроме обезболивания заболевания помочь ему нельзя. Адель Измайлов хорошо знаком с анамнезом больного. Врачи соглашаются в том, что сейчас пациент нетранспортабельный. Причем, по словам Измайлова, Буранов и сам понимает это и осознает, что просто не доедет до Уфы. — У него сильнейший болевой синдром, каждые два часа он получает обезболивающее, сейчас мы добавили к пластырь с сильнейшим обезболивающим, которое действует три дня. И даже, несмотря на то, что он получает самое мощное обезболивание, в таком состоянии он не перенесет дорогу, — разъясняет Измайлов. — Алсу и сама приезжала к нашим специалистам паллиативной медицины (паллиативная медицина — занимается неизлечимыми больными, помогая жить максимально активно и чувствуя себя удовлетворительно — прим.ред.), заведующий отделения паллиативной помощи созвонился с паллиативным отделением Туймазов. Врачи прекрасно знают ситуацию Буранова и приняли решение, что пациент нетранспортабельный и он попросту не доедет до Уфы. Но доктора согласовали план лечения, которое в данной ситуации заключается только в обезболивании, — подтвердил слова Алсу о лечении её мужа Измайлов. — Алсу писала и в систему Инцидент, это дошло до меня и я вник в этот вопрос, созвонился с ней и объяснил, что мы без проблем госпитализируем его в онкодиспансер, но объяснил, что лечение мы можем давать ему то же самое, обезболивающие — симптоматическая терапия. Уфа, как и Туймазы, будет ждать заключение федерального центра, ведь ситуация очень серьезная. Москва пока не отвечает. Я также отправлял запрос в онкологический центр им. Герцена, нам удалось обсудить ситуацию с главным химиотерапевтом и обсудить ситуацию Буранова. К сожалению, вердикт однозначный — исход неблагоприятный. Если пациент выдержит, то его можно попробовать паллиативно прокапать химиопрепаратами определенными, — рассуждает Измайлов. В пятницу бригада врачей онкоцентра, в том числе и специалисты паллиативной медицины, ездили к Буранову в больницу в Туймазы и разговаривали с ним. Сам Разиф абсолютно адекватен и понимает тяжесть своего состояния. Он сам отказался от химиотерапии, ведь он знает о том, как тяжело для пациента проходит лечение, ведь лечится он с 15 лет.Адель Измайлов «Я, ребята, просто не выдержу. Вы меня просто обезболивающими колите, я химиотерапию знаю прекрасно и я её просто не выдержу. Я умру», — сказал Буранов врачам. — До сегодняшнего дня там идет обезболивание и максимальная поддерживающая терапия. Мы оставили в Туймазах все препараты, которые можно прокапать. Сегодня, 12 июля, врачи будут снова разговаривать с Бурановым, — подытожил Измайлов. Главврач онкоцентра Башкирии подчеркнул, что сегодня врачи действительно стараются сделать все возможное для пациентов, даже если возможности медицины уже ограничены только обезболиванием. Главная мысль Аделя Измайлова заключается в том, что демонизировать врачей опасно — в первую очередь, для пациентов. Если пациент думает, что врач не собирается ему помогать, то он будет затягивать свое обращение в больницу и только усугубит свое положение.

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