РЭО может оказать поддержку 109 мусорным заводам в РФ

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор может оказать инвестиционную поддержку еще 109 проектам по строительству заводов по обращению с ТКО. Об этом Буцаев рассказал газете “Ведомости”.

“Мы рассматриваем еще 109 проектов для предоставления поддержки. Данные проекты будут реализованы прежде всего вместе с регионами в лице их региональных компаний, включая региональных операторов, пишет 360tv.ru. Кроме того, совместно с частными предприятиями, в том числе с теми, что уже получили статус регионального оператора и работают на территории региона”, - сообщил Денис Буцаев. Гендиректор РЭО допускает, что к реализации проектов могут присоединиться другие инвесторы, которые готовы вложить средства в развитие инфраструктуры, но пока не пришли в регион. 13 проектов уже скоро запустят в Калининградской, Ленинградской, Московской, Пензенской, Самарской, Ростовской, Сахалинской областях, Краснодарском и Пермском краях, ХМАО и Москве. По два проекта реализуют в Пермском крае и Подмосковье. Всем им Региональный экологический оператор предоставит поддержку в сумме 7 млрд руб. уже в текущем году. По словам Буцаева, в основном оборудование на предприятиях по обращению с ТКО локализовано. Общий объем импортозамещения здесь составил порядка 60%, а по некоторым видам оборудования - 80%. «Поэтому мы уже исключили риск подорожания строительства объектов из-за оборудования, когда повышается стоимость его импортных составляющих”, - сказал Буцаев.

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